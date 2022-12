Vorverkauf für neues Joy-Kleinkunstprogramm in Wangen startet

Das neue Joy-Kleinkunstprogramm steht. 19 Mal Kabarett, Comedy und Musik vom Feinsten gibt es auf der Bühne in der Wangener Häge-Schmiede, wie es in einer Mitteilung heißt. Start ist am Samstag, 14. Januar 2023, mit Thomas Ries. Die Ringmasters aus Stockholm (Foto: pr) sind beispielsweise am 26. März 2023 zu Gast. Alle Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr und der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich im Gästeamt, Bindstraße 10 in Wangen, Tel. 07522/74-211, Fax: 07522/74-214, Email: tourist@wangen.de, Reservierungen und das Joy-Abo laufen über Maria Neumann unter maria.neumann49@t-online.de, Tel. 07522/29131 oder über www.reservix.de. Auch Kleinkunst-Gutscheine gibt es zu kaufen.