Vorverkauf für Joy-Herbstprogramm hat begonnen

Schrill bunt, politisch, menschlich, schwäbisch und musikalisch: Das neue Joy-Kleinkunstprogramm hat nach Angaben der VHS von allem etwas. So dürften sich nicht nur Fans von Django Asül, sondern auch von Heinrich Del Core darauf freuen, vor der eigentlichen Premiere jeweils an zwei Abenden deren neues Abendprogramm kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Bühne werden unter anderem auch Bernd Kohlhepp, Werner Sprecht, Uli Boettcher und die Wiener Band „Das wird Super“ stehen. Das komplette Programm liegt an vielen Stellen öffentlich aus und ist auch unter www.wangen.de zu finden. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, unter Telefon 07522/74211, per E-Mail an tourist@wangen.de oder unter tickets.schwaebische.de. Foto: Linh Schroeter