Vorverkauf für Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Wangen hat begonnen

Für ihr Frühjahrskonzert am Palmsamstag, 13. April, um 20 Uhr in der Waldorfschule Wangen hat die Stadtkapelle Wangen eine ganz besondere Solistin eingeladen. So heißt es in einer Pressemitteilung. Das Blasorchester unter der Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser wird gemeinsam mit der russischen Pianistin Natascha Saydal die Rhapsody in Blue von George Gershwin aufführen. Saydal kommt aus Tscheljabinsk und ist dort Konzertmeisterin und Klavierlehrerin. Sie gibt seit ihrer Kindheit Konzerte und ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe. Sie war bereits 2006 im Rahmen des deutsch-russischen Kulturprojekts in Wangen. Auch das weitere Programm der Stadtkapelle verspricht laut Mitteilung ein unvergessliches Konzerterlebnis. Foto: Peter Wesselak