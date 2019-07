Vortrag über Migration in Westafrika

Das Landratsamt Ravensburg und seine Kooperationspartner in der Migrationsarbeit laden am Donnerstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in die Stadtbücherei Wangen ein. Thema ist das Migrationsmanagement in den westafrikanischen Ländern und die Rolle, die Deutschland und die EU dabei einnehmen. Der Vortrag richtet sich sowohl an interessierte Bürger als auch an Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Migrationsarbeit. Ebenso sind Geflüchtete herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „ Migrationsmanagement oder Migrationskontrolle? Das europäisch-afrikanische Migrationsregime in Westafrika" berichtet Martin Doevenspeck von der Universität Bayreuth, welche Anstrengungen und finanziellen Mittel die EU in Westafrika dafür einsetzt, die Migration in Richtung Europa zu steuern und zu kontrollieren. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Migranten selbst, sondern auch auf die lokale Ökonomie und die regionale Freizügigkeit.

Im Landkreis Ravensburg stammten im April diesen Jahres 23 Prozent der Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften des Landratsamtes aus Nigeria, 16 Prozent aus Kamerun.