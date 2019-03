Vorstand des Jugendzentrums „Tonne“: Tilo Schürer folgt auf Alwin Schürer

Auf viele Veranstaltungen und ein nicht ganz allzu erfolgreiches Festival haben die Mitglieder des Jugendzentrums „Tonne“ bei ihrer Versammlung am Sonntag zurückgeblickt. Außerdem wurde die Vorstandschaft neu gewählt.

Mit Poetry Slams, einigen Konzerten, DJ- und Abi-Partys stand 2018 viel auf dem Programm in der „Tonne“. „Das waren richtig viele Veranstaltungen“, so Alwin Schürer, der sein Vorstandsamt am Sonntag abgegeben hat. Das „Tonne“-Festival sei zwar „nicht ganz so erfolgreich“ gewesen, aber: „denen, die da waren, hat’s gefallen.“ Der bisherige Kassierer Maximilian Mohr hat es so formuliert: „Da haben wir schon ordentlich Miese gemacht.“ Ansonsten sei aber „alles in Ordnung“ gewesen. In diesem Jahr wird es jedenfalls kein „Tonne“-Festival geben. „Wir haben aber schon vor, es irgendwann wieder zu probieren. Dann aber mit anderer Aufmachung“, erklärt Tilo Schürer, der als erster Vorstand aus der Versammlung ging. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Als erster Vorstand folgt Tilo Schürer auf Alwin Schürer. Den Posten des zweiten Vorstands, den Tilo Schürer zuvor innehatte, besetzt nun Christopher Hack. Auf Maximilian Hahn als erster Kassierer folgt Lucca Mohr. Mohr war zuvor zweiter Kassierer, diese Position bekleidet nun Michael Schloz.