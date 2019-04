Vorsitzende tauschen die Zuständigkeiten

Wechsel an der Spitze des Sportvereins Primisweiler: Nach neun Jahren erfolgreicher Tätigkeit übergibt Adalbert Bock seinen ersten Vorstandsposten an Willi Schreibmüller und nimmt dessen Position als zweiter Vorsitzender ein. Eckart Kerschbaum bleibt dritter Vorsitzender und Elisabeth Schuol Schriftführerin. Anette Bullinger führt weiterhin die Kasse.

Dass der Tausch der ersten beiden Position in der Führung des 650 Mitglieder starken Vereins so reibungslos geklappt hat, liegt in der guten Vorbereitung der Hauptversammlung, zu der am Mittwochabend 32 Frauen und Männer ins Vereinsheim gekommen waren. Nicht zuletzt hatte Vorsitzender Adalbert Bock seinen Wunsch nach Veränderung rechtzeitig bekannt gegeben, sodass Zeit blieb, sich auf die neue Situation einzustellen.

Was in diesen neun Jahren „Regentschaft Bock“ alles angegangen wurde, das kann sich sehen und hören lassen. So musste 2013 nicht nur der gesamte Einzug der Mitgliedsbeiträge auf das „SEPA-Lastschriftverfahren“ umgestellt werden, Silke Späth-Esch führte an der Grundschule Schomburg auch das vom Kultusministerium und der Jugendstiftung Baden-Württemberg bezuschusste „Jugendbegleiter-Programm“ ein. 2014 galt es, die Vereinssatzung völlig neu zu gestalten und zur Beschlussfassung vorzulegen. Im selben Jahr hieß es darüber hinaus, die „Übungsleitervergütung“ so zu regeln, dass sie der steuerrechtlichen Maßgabe entspricht. Sehr viel Arbeit und Herzblut steckte in den Vorbereitungen zum 50-jährigen Jubiläum, das 2016 mit einem „Ehrungsabend“ und dann insbesondere mit einem „Gala-Abend“ gefeiert werden konnte. Zudem wurde ein modernes Vereinslogo entwickelt und von Adalbert Bock die Vereinschronik ausgearbeitet und erstellt. Hatte 2017 die ganze Aufmerksamkeit dem Jugendschutz gehört, so kam 2018 mit dem Datenschutz die nächste Hürde auf den Verein zu. Beides konnte zur Zufriedenheit aller abgewickelt werden. Die zum zweiten Punkt erarbeitete Satzungsänderung wurde in der Versammlung am Mittwoch einstimmig angenommen. Bleibt noch die Ausarbeitung einer neuen Webseite, die künftig von Janika Gabriel gepflegt wird.

In seiner Rückschau vergaß Bock nicht, auf die sportlichen Erfolge in den Jahren 2010 bis 2019 hinzuweisen. Wobei an vorderster Stelle die Badminton-Mannschaften standen. Die „U15“ hatte sich 2014 für die Südostdeutsche Meisterschaft in Leipzig qualifiziert, die erste Mannschaft stieg 2017/18 in die Verbandsliga Württemberg auf. Beide Gruppen waren es auch, die 2015 beziehungsweise 2018 von der Stadt Wangen geehrt wurden. Ebenso erwähnenswert ist, dass Silke Späth-Esch 2013 und Walter Esch 2017 „für besondere Leistungen für den SVP“ ausgezeichnet wurden.

Bürokratischer Aufwand wächst

Adalbert Bock zeigte sich überzeugt davon, dass die Zukunft des Sportvereins gesichert ist, „solange sich Personen ehrenamtlich engagieren“. Dass die Aufgaben nicht leichter werden, das machte er an dem immer größer werdenden bürokratischen Aufwand fest. Wie er zudem feststellte: „Der Individual-Sport nimmt stark zu, der Verein wird sich darauf einstellen müssen, wenn er attraktiv bleiben will.“ Mit dem Dank an das in ihn gesetzte Vertrauen schloss Bock den Dank an alle Übungsleiter und Trainer wie für die kooperative und erfolgreiche Zusammenarbeit von Vorstand und Ausschuss ein. Um ausdrücklich auch das gesellige Zusammensein zu erwähnen, „das das ganze Jahr über gepflegt wird“.

Der Jahresüberblick der Abteilung „Turnen-Freizeitsport 2018“ wurde von Heike Müller und Barbara Hölzel vorgetragen. Nach 15-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit hat Silke Späth-Esch die Leitung an sie übergeben. Nicht ohne zuvor von den 18 verschiedenen Angeboten „für Jung bis Alt“ und den damit verbundenen vielseitigen sportlichen Aktivitäten zu sprechen. „Es sind schöne Projekte entstanden“, schrieb Späth-Esch in ihrem Bericht und zählte unter anderem auf: Aus dem „Speck weg“ hat sich eine lebendige und erfolgreiche Nordic-Walking-Gruppe gebildet. Der Kinderfasching begeistert das ganze Dorf. Die Bewegungsbaustelle bringt die gesamte Familie in Schwung. Beim Frauensporttag kann man sich über Angebote informieren und diese ausprobieren.

Von Josef Netzer war einmal zu erfahren, „dass sich bei den Schützen etwas tut“, zum anderen, dass er sein Amt gerne in jüngere Hände legen möchte. Und nachdem Anette Bullinger von Prüfer Karl-Heinz Schlachter eine sehr gewissenhafte Kassenführung bescheinigt bekommen hatte, beantragte Hubert Poppele für den Gesamtvorstand die Entlastung. Nicht ohne zuvor festgestellt zu haben: „Der Verein ist gesund, alle haben gute Arbeit geleistet.“ Ortsvorsteher Roland Gaus leitete die Wahlen des Vorstandes, um sich anschließend begeistert über den „Verein, der die Ortschaft belebt“, zu äußern. Gaus lobte Adalbert Bock für dessen großen Verdienst und sagte wörtlich: „Hut ab vor der Leistung.“