Vorsitzende des Betriebsrates geht in den Ruhestand

Karin Grimm, die die Vorsitzende des Betriebsrates am Westallgäu-Klinikum in Wangen, tritt in den Ruhestand. Das teilt die Oberschwabenklinik gGmbH mit. Fast auf den Tag genau 31 Jahre lang habe sie in den Häusern der heutigen Oberschwabenklinik gearbeitet, heißt es in der Mitteilung. Die meiste Zeit davon, insgesamt 28 Jahre, sei sie Mitglied der verschiedenen Betriebsräte an den Krankenhäusern im Westallgäu. Über 15 Jahre lang habe sie dem Gesamtbetriebsrat der OSK angehört.

Ihre Kolleginnen und Kollegen hätten ihr bei den Wahlen eins ums andere Mal das Vertrauen als Sachwalterin ihrer Interessen ausgesprochen. Insgesamt sechs Geschäftsleitungen habe sie erlebt. Über drei Jahrzehnte hinweg sei sie als energische, aber auch immer faire und sachorientierte Verhandlungspartnerin geschätzt worden, die immer zuvorderst die Menschen im Blick hatte. „Ich habe immer gern bei der Oberschwabenklinik gearbeitet“, blickt Karin Grimm zurück. Auch wenn ihr das wiederholt alles abverlangt habe.

Hunderte Schicksale

Besonders die Schließung der Krankenhäuser in Leutkirch 2013 und in Isny 2014. Die beiden Häuser bildeten zusammen ein Krankenhaus und hatten einen gemeinsamen Betriebsrat. Vorsitzende war in jenen Tagen Karin Grimm als Nachfolgerin von Erich Dowidat. „Es war sehr nervenaufreibend“, blickt sie auf jene Monate zurück. „Es waren kleine Häuser. Man kannte jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. Wir wussten sehr viel voneinander.“

Es sei um hunderte einzelner Schicksale gegangen. Bei vielen sei es vergleichsweise einfach gewesen, in Wangen, Ravensburg oder Bad Waldsee neue Arbeitsplätze entsprechend der beruflichen Zugehörigkeit zu finden. Es gab aber auch die Fälle, in denen es sich schwieriger gestaltet haben. Sei es aus persönlichen Gründen, sei es aufgrund der Qualifikation. Unzählige Stunden habe Karin Grimm in Einzelgesprächen mit Beschäftigten und deren Vorgesetzten am Tisch gesessen. Hörte zu, wog persönliche Notwendigkeiten gegen die Zwänge des Betriebes ab, versuchte Brücken zu schlagen. Sie war wesentlich daran beteiligt, die Arbeitsplatzgarantie der OSK für alle Isnyer und Leutkircher Beschäftigten mit Inhalt und Leben zu füllen. Heißt es von der OSK.

Wechsel nach Wangen

Auch für die Betriebsratsvorsitzende habe das Aus der kleinen Häuser den Wechsel nach Wangen bedeutet. Auch dort sei sie in die Arbeitnehmervertretung gewählt worden, habe als Nachfolgerin von Cilly Milz den Vorsitz übernommen. „Sehr schnell ist auch Wangen mein Krankenhaus geworden“, sagt Karin Grimm. Auch wenn es größer war als ihre bisherigen Häuser, der Kontakt zu den Einzelnen nicht mehr ganz so eng.

Am 15. Februar 1990 hatte Karin Grimm im damaligen Krankenhaus Isny als Reinigungshilfe begonnen. Es war damals noch ein Kreiskrankenhaus mit Innerer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Von einer Oberschwabenklinik als großem Verbund im Landkreis redete noch niemand. Sie wechselte in die Bettenzentrale und schloss 1995 ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin ab. Zwei Jahre zuvor, 1993, war sie bereits erstmals in den Betriebsrat gewählt worden. 1999 wurde sie stellvertretende Leiterin der Hauswirtschaft und arbeitete in diesem Bereich bis 2005, als sie freigestellte Betriebsrätin wurde.

Karin Grimm freut sich auf den Ruhestand, geht aber auch mit einem weinenden Auge: „Die Kolleginnen und Kollegen, ich werde sie vermissen.“