Vorher-Nacher: Wangener Weihnachtspyramide im Aufbau

Nur etwas mehr als ein Tag liegt zwischen den beiden Aufnahmen: Am vergangenen Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr waren Monteure dabei, das Gerüst für die Weihnachtspyramide an der Eselmühle in Wangen aufzustellen.

Gegen Nachmittag war die Holzverkleidung bereits in Teilen angebracht und am Freitag zeigt das zweite Bild bereits eine annähernd fertige, dreistöckige Pyramide.

Erst kamen Gerüst und Boden: So zeigte sich die Weihnachtspyramide im Aufbau am Donnerstag. (Foto: pau)

Noch fehlen Schmuck und Beleuchtung für die Hütte, die ab Ende November weihnachtsmarktliche Atmosphäre an die Eselmühle bringen soll. Sie ist ein Projekt des Lions-Clubs Wangen-Isny. Eröffnet wird die Weihnachtspyramide unter der Bewirtung von Stoffels Stadtbräu am Samstag, 26. November, um 16 Uhr.

So sind die Öffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit

Dort werden auch Spiele der Fußball-WM gezeigt, das erste am Sonntag, 27. November, um 20 Uhr. Die Weihnachtspyramide ist in der Adventszeit dann immer von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr beziehungsweise am Wochenende ab 14 Uhr bis abends geöffnet.

Es folgten die Holzverkleidung. So zeigte sich die Weihnachtspyramide am Freitag. (Foto: bee)

Der Lions-Club will mit der Pyramide und den Aktivitäten um sie herum auch Geld für soziale Einrichtungen generieren.