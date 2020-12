Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Wangen zusammen

Beim Einbiegen auf die B 32 aus der Mauthausstraße in Schwarzenberg hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein 84-jähriger Ford-Fahrer eine aus Richtung Hergatz kommende, vorfahrtsberechtigte 40-Jährige mit ihrem Hyundai übersehen. Laut Polizeibericht stießen beide Autos im Einmündungsbereich zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro