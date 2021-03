Vorfahrt missachtet: Autos kollidieren

Eine verletzte Person und Sachschaden von etwa 11 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Claude-Dornier-Straße in Wangen ereignete.

Der Unfallverursacher wollte laut Polizei mit seinem Opel von der Felix-Wankel-Straße nach links in Richtung Talstraße fahren und nahm dabei dem von rechts kommenden Fahrer eines VW-Passat die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 19-jährige VW-Fahrer leicht verletzt wurde.