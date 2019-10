Vorfahrt missachtet: 6000 Euro Schaden

Eine 30-jährige Audi-Fahrerin und eine 27-jährige Opel-Fahrerin waren am Montag gegen 18 Uhr in einen Verkehrsunfall an der Einmündung der Landesstraße 333 in die Landesstraße 320 verwickelt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 30-Jährige von Primisweiler kommend in Richtung L 320. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Wangen abbiegen und übersah dabei die von links kommende 27-Jährige, die Vorfahrt hatte. Beide Frauen blieben unverletzt, der Audi musste abeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.