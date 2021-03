Vorfahrt missachtet: 16 000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro entstand laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr an der Kreuzung der Felder Straße mit der L 333 Höhe Feld. Eine 22-jährige VW-Fahrerin wollte die Landesstraße von der Felder Straße kommend geradeaus in Richtung Aichelbergweg überqueren. Dabei übersah sie den Fiat eines vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, der in Richtung Primisweiler fuhr. Beide Fahrer blieben bei der Kollision der Fahrzeuge unverletzt. Der Fiat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.