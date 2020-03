Vorfahrt in Wangen missachtet: drei Leichtverletzte

Mit drei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist ein Verkehrsunfall am Montag gegen 11.40 Uhr in Wangen an der Einmündung Südring/Erich-Noch-Weg ausgegangen. Laut Polizeibericht wollte ein 88-jähriger Autofahrer nach links in den Südring einbiegen und nahm hierbei einem 57-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge schleuderte der Ford Focus des 57-Jährigen nach links von der Straße, schanzte über den Gehweg und prallte gegen den Zaun der Mülldeponie. Während der 88-Jährige unverletzt blieb, wurden die drei Insassen im Ford leicht verletzt.