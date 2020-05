Vorfahrt genommen: 13 000 Euro Schaden

An der Kreuzung Uhlandweg/August-Lämmle-Weg sind am Samstagabend laut Polizeibericht zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 19.15 Uhr nahm ein 56-jähriger Mercedesfahrer einem von rechts kommenden Mazda die Vorfahrt. An dem Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8 000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf etwa 5 000 Euro. Verletzt wurde niemand.