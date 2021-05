Vor 70 Jahren: Grausamer Mord bei Neuravensburg

Es bleibt wohl unvergessen. Vor 70 Jahren war es, als in einem Wald bei Neuravensburg dem 40 Jahre alten Wanderburschen Georg Scheidle aus Lindenberg von einem 20-jährigen Wandergesellen zwei tödliche Messerstiche in die Herzgegend beigebracht wurden. Nach der Tat nahm der Mörder den Rucksack des Opfers und wanderte nach Lindau weiter. Dank der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Beamten des Landespolizeipostens Neuravensburg konnte der Täter schon am nächsten Tag festgenommen werden.

Zur selben Zeit wurde auf die Bedeutung der jährlich stattfindenden Schulwanderung hingewiesen, die nach Meinung des Kultusministeriums erzieherische Möglichkeiten in sich bergen würde: Gestaltung froher Gemeinschaft, Erziehung zur Einfachheit, Genügsamkeit und körperlicher Straffung, Weckung der Natur- und Heimatliebe und der Ehrfurcht vor der Schöpfung. Immer öfter sei zu beobachten, so hieß es weiter, dass die Ausflüge zeitlich und räumlich ausgedehnt würden. Dadurch drohe ihr wahrer Sinn verloren zu gehen.

Im Rahmen eines anregenden und inhaltsreichen Zusammenseins in der neuen Gewerbeschule sagten sich vor 60 Jahren die Leitung der Schule und die abgehende Handelsklasse II herzlich Lebewohl. Direktor Stier ging in seiner Ansprache zunächst mit sich selbst ins Gericht, indem er zusicherte, in Zukunft bei der Arbeit noch mehr Kontakt mit den Eltern der ihm anvertrauten Jugend zu halten.

Das Kollegium habe die Erfahrung gemacht, dass bei Fehlleistungen der Schüler nicht so sehr die Schule als vielmehr das Elternhaus die Fehlerquelle beseitigen könne. Im Blick auf die Zukunft der abgehenden Schüler riet Stier dringend, den Kontakt mit der Schule nicht zu vernachlässigen. Wichtig sei es für die jungen Menschen, die nun gewonnene Freizeit richtig zu verstehen und anzuwenden. Es dürfe die in der Erziehung durch Eltern, Geistliche und Lehrer gesetzten „Stoppzeichen des Lebens“ nicht vergessen werden.

Während vor 50 Jahren die Wohnbauausstellung der Baugemeinschaft Donau Schwaben für das Wohngebiet Waltersbühl II größten Zulauf fand und auf dem Spendenkonto für die im Kreiskrankenhaus Wangen geborenen Drillinge eines portugiesischen Ehepaares erfreuliche 2000 DM eingingen, war man sich im Gemeinderat einig in der Neugestaltung des Friedhofes, aber uneinig in der Gebührenfrage. Sicher sei es unerfreulich, so war zu lesen, wenn das Sterben teurer würde. Aber angesichts der allgemeinen Lohn- und Kostenerhöhungen käme man um eine Anhebung der Bestattungsgebühren nicht herum.

Und auch das war noch aus dem Jahr zuvor nachzublättern: Der Kreistag des Landkreises Wangen beriet den Haushalt für das Rechnungsjahr 1970. Der ordentliche Etat wurde wegen Übernahme des Krankenhauses Isny um fünf Millionen DM erhöht und erreichte damit erstmals die 30-Millionen-Grenze. Dank des starken Ansteigens der Steuerkraft konnte die Kreisumlage von 19,1 Prozent auf 18,1 Prozent gesenkt werden.