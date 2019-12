Von „Zeitenwenden“ und Verschiebungen

Bis in einem Jahr der neue Reutiner Bahnhof eröffnet wird, sollte die Stadt dort eine Zufahrtstraße gebaut haben. Doch bisher will die Bahn die dafür nötigen Grundstücke nicht verkaufen.

Ganz Deutschland würde womöglich lachen, wenn Bahn, Freistaat und Stadt in einem Jahr in Lindau einen neuen Bahnhof eröffnen würden, den man nur mit dem Zug erreichen kann, weil es weder Wege noch eine Straße dorthin gibt. Genau das drohe aber, ließen Vertreter von Verwaltung und Stadtrat in der jüngsten Sitzung erkennen.