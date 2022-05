Von Stadtbus bis Car-Sharing: GOL-Stammtisch macht Rundschau

Der neue Stadtbus, Rad- und Bahnverkehr, E-Mobilität und Car-Sharing: All das waren Themen, über die beim jüngsten GOL-Stammtisch im Vereinsheim des Tennisclubheim 1903 diskutiert wurde. Zu Gast war laut Pressemitteilung der GOL Frank Anders, der Mobilitätsbeauftragte der Stadt Wangen.

Er brachte laut Mitteilung Erkenntnisse zum aktuellen Sachstand mit: So sind die Stadtbuslinien immer noch nicht endgültig. Die Anwohner und Nutzer beklagen den Wegfall oder die Verlegung von Haltestellen. Die flächenmäßige Abdeckung sei dadurch geringer. Ziel der Stadt war es, eine Taktzeit von 30 Minuten zu erreichen. Dies hat viele Diskussionen auch mit den politischen Gremien gefordert.

Der neue Stadtbus und die Baustellen

Der 30 Minuten-Takt wird als wichtiger Schritt für die Akzeptanz des ÖPNV und damit als Beitrag zur Mobilitätswende zu gesehen. Um die Pünktlichkeit sicher zu stellen, hat man die Routen eher kurz gewählt. Nachdem die Busse – ohne die aktuellen Baustellen – ihre Fahrzeiten bisher gut einhalten konnten, konnte eine Erweiterung der Routen bereits umgesetzt werden.

Das sahen offenbar einige der Anwesenden anders. Die Stadtbusse würden zu schnell fahren, was doch eher ein Zeichen dafür wäre, dass die Busfahrer unter Zeitdruck stünden. Weiter mahnten sie laut GOL, es gäbe zu wenig Wartehäuschen und die Fahrpläne seien zu unübersichtlich.

Eine weitere Beschleunigung der Busse wolle die Stadt mittels einer Vorrangregelung erreichen. Doch um auf die Ampelregelungen vom Fahrzeug aus Einfluss nehmen zu können werden spezielle Funkfrequenzen benötigt. Diese müssten jedoch erst noch von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Für die Anbindung der Teilorte Wangens sei der Landkreis zuständig. Verbesserungen sollen neue Regiobuslinien und vereinzelt auch Rufbusse bieten.

Insgesamt so wird die Einschätzung von Anders wiedergegeben, sei Wangen gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. So seien von Wangen aus die Großstädte in Deutschland mit der Bahn gut erreichbar. Stuttgart etwa in zweieinhalb Stunden, Berlin in sieben.

E-Autos würden allermeist zu Hause geladen

Aus dem neuen Erba-Quartier wurden Stromtankstellen bei der Stadt angefragt. Die Stadt setzte bei der Finanzierung der Mobilitätswende andere Prioritäten, heißt es in der Pressemitteilung. Anders habe die Information dabei gehabt, dass 90 Prozent der Ladevorgänge zu Hause stattfinden.

Beim Carsharing, so ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen, ist eine Vernetzung über die Region hinaus in Planung. Es gebe konkrete Verhandlungen mit einem Anbieter, der auch Einwegmieten zulasse, das ausgeliehene Fahrzeug also nicht wieder an dem Ort abgestellt werden muss, an dem es übernommen wurde. Damit könne man beispielsweise am Wohnort ein Fahrzeug übernehmen um zur Arbeit zu fahren, es dort abstellen, so dass andere es nutzen können. Abends buche man erneut ein Fahrzeug für die Heimfahrt.

Bei Anbietern, die ein Abstellen am Ausleihort forderten, müsste das Fahrzeug von morgens bis abends ausgeliehen werden. Das sei zum einen teuer für den Nutzer und aus dem Sharing-Gedanken heraus ineffizient, weil das Fahrzeug ähnlich dem Privatfahrzeug wenig genutzt werden könne.

„Die Landesgartenschau 2024 stellt die Stadt vor weitere Herausforderungen“, schreibt die GOL. Die LGS in Überlingen habe an Spitzentagen bis zu 8000 Besucher empfangen. Ein ähnliches Interesse in Wangen voraussetzend gebe es Überlegungen, dass mit dem Erwerb der Eintrittskarte auch gleich die Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr erworben wird in der Hoffnung, dass mehr Besucher nicht mit dem eigenen Fahrzeug anreisen.

Die Anwesenden gaben zu bedenken, dass die Anwohner die Gartenschau auch besuchen wollten und das Fahrticket nicht bräuchten. Für den Fernverkehr sicher nicht, erwiderte Anders laut Pressemitteilung, aber er habe auch noch eine Buslinie zwischen P14 und dem westlichen Ausgang des LGS-Geländes im Kopf, die käme allen zugute. Das Verkehrskonzept um die LGS ist noch in Planung.