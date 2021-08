Von oben sieht die Welt so friedlich aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer gefühlt ewigen Corona-Zwangsabstinenz wagten sich die Mitglieder der Wangener Fraternität erstmals wieder zu einem Treffen außerhalb der Heimatstadt. Ziel war bei Bildung von Fahrgemeinschaften der Flugplatz vom „Fliegenden Bauer“ in Wildberg.

Dort empfing Pilot Hermann Beck die über 30-köpfige Gästeschar aus der Allgäustadt. Als wahrlich „alter Hase“ konnte der 72-Jährige aus dem Vollen schöpfen: mit 19 Jahren bereits den Hubschrauberschein, danach die Lizenz für „große Vögel“; nächster Schritt Fluglehrer, Ausbildung der Starfighter-Piloten in den USA, später im zivilen Bereich mit der Kondor bei der Lufthansa.

In Wildberg gründete der passionierte Flieger im „Ruhestand“ eine Flugschule mit dem Angebot von Rundflügen im Ultraleicht-Flugzeug. Bei nur 330 kg Gewicht hat der 4-Sitzer in Karbonbauweise mit seinem 100 PS-Motor eine erstaunliche Reichweite von 800 km, kann ohne Sauerstoff bis zu 4.000 Höhenmetern aufsteigen. Acht Liter Super E5 für 100 Flugkilometer sprechen für eine exzellente umweltfreundliche Konstruktion. Natürlich ist Beck in seiner über 50-jährigen Pilotenlaufbahn bei Motorausfällen oder Propellerbrüchen „schon mal auf der Wiese gelandet“ – runtergekommen ist er jedenfalls immer, und das gesund. Für Notfälle ist der Flieger nicht mit Einzelfallschirmen für die Insassen ausgestattet; vielmehr sorgt ein großer Flugzeug-Fallschirm für sanfte Landung des gesamten Objekts.

Übrigens wurde der Bodenseeraum – ausgehend durch die Pionierleistungen des Friedrichshafener Grafen Ferdinand von Zeppelin – zu einem Schwerpunkt der Luftfahrtindustrie. Ganze 30.000 Arbeitsplätze bieten heute ein breit gefächertes Berufsangebot für die Anrainer.

Im 2. Weltkrieg war auch Wangen zwangsinvolviert in den Flugzeugbau. In Erba-Spinnerei wurde täglich ein Rumpf für die DO 17, das berühmt-berüchtigte Kampf- und Aufklärungsflugzeug der Wehrmacht, genietet. Im verdunkelten Nachtzug kam es auf dem Schienenweg in die Dornier-Werke nach Friedrichshafen zur Endmontage.