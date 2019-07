Von häuslicher Gewalt betroffen: Eine Frau erzählt ihre Leidensgeschichte

Von Schwäbische Zeitung

Ein Jubelschrei bei Kohlers in Schura bei Trossingen: Frank Kohler hat bei einem Gewinnspiel der Volksbank Raiffeisenbank in Baden-Württemberg einen Porsche 718 Boxter gewonnen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva-Maria Kohler und Vorstandsvorsitzendem Michael Weisser von der Volksbank Trossingen nahm er laut Pressemitteilung das Fahrzeug im Porschezentrum in Stuttgart in Empfang.

Frank Kohler nimmt bereits seit fünf Jahren am sogenannten Gewinnsparen teil.