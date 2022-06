Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“ hat der Altstadt- und Museumsverein zu Mitmachaktionen in und um die Eselmühle in Wangen eingeladen. Rund 200 Besucher haben das Angebot begeistert angenommen.

Vor dem Museum hat die Dreschflegelgruppe aus Schlier gezeigt, wie das Korn früher gedroschen wurde. Vor allem die Kinder hatten großen Spaß am Dreschen. Die Kinderdreschflegel wurden eigens für die Veranstaltung aus dem Bauernhausmuseum in Wolfegg ausgeliehen. Neben dem Parkplatz am Argencenter hat der Sensenverein Deutschland einen Einblick in das Sensen gegeben. Das Sensen und das Dengeln (Schärfen) der Sensen wurde hier vorgeführt.

Natürlich haben auch hier die Besucher probiert, wie gesenst wird und der ein oder andere überlegt sich jetzt als Alternative zum Rasenmäher eine Sense anzuschaffen. Denn die Wiese muss viel weniger gesenst als mit dem Rasenmäher gemäht werden. So wird die Artenvielfalt unterstützt. Das ist besonders für Imker interessant. Auch hier haben die Großen neben den kleinen Gästen fleißig unter fachkundiger Anleitung gesenst.

Im Museum Eselmühle konnten die Besucher eine 2500 Jahre alte keltische Steinmühle und eine 8000 Jahre alte Steinmühle aus der Sahara bewundern und selbst Korn mahlen. Dabei hat den Museumsbesuchern besonders die nachgebaute keltische Mühle Spaß gemacht. Zusammen haben alle Besucher in den drei Stunden ein Kilogramm Mehl gemahlen. Als letzte Station haben es sich die Familien neben dem Taugenichtsdenkmal vor der Stadtmauer an zwei Feuerschalen gemütlich gemacht und Stockbrot gebacken.

Der Altstadt- und Museumsverein wurde an dem Tag mehrfach darauf angesprochen, doch öfter solche Mitmachtaktionen rund um das Museum anzubieten. Der AMV weist daraufhin, dass während der Museumssaison von April bis November jedem Samstag von 14 bis 16 Uhr Programm im Museum stattfindet. Das Kinderprogramm ist immer an jeden ersten Samstag im Monat.

Am 2. Juli wird im Badstubeninnenhof gebadet. Beim Kinderprogramm wird um Anmeldung unter der Mailadresse vorstand@amv-wangen.de oder im Museum gebeten. Am zweiten Samstag im Monat finden Führungen bei den mechanischen Musikinstrumenten statt. Immer am dritten Samstag im Monat ist das Druckereimuseum geöffnet. Die Besucher können selbst drucken. Am vierten Samstag gibt es Kostümführungen in der Badstube inklusive Münzprägen.