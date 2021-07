Vom Kindergartenkind zum Schulkind

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr gehen wir mit dem Leitspruch vom Kindergarten St. Gallus Maria-Thann - Hand in Hand - durch die Corona-Zeit. Wenn auch das zweite Jahr in Folge nur im übertragenen Sinne.

Das Kindergartenteam hatte lange diskutiert, wie dieses Jahr das Sommerfest unserer Einrichtung stattfinden kann. Denn die Schulen, wie auch andere Kindergärten, führen dieses Jahr keinerlei Aktionen mit Eltern durch. Das Kindergartenteam und der Elternbeirat möchten es den „großen Kindern“ trotzdem ermöglichen, sich vor den Eltern zu zeigen, ihr Lampenfieber durchzustehen und für sich einen verdienten Abschluss zu erleben. Auch möchten die wunderschön bemalten Schultüten (jedes ein Unikat) feierlich überreicht werden.

Darum herrschte im Garten des Kindergarten Maria-Thann am 02. Juli und am 03. Juli 2021 ein reger Betrieb. Grund dafür war das stattfindende Sommerfest, zu dem nur die Eltern der Vorschulkinder eingeladen waren. Die Gruppen wurden über die zwei Tage verteilt. Natürlich gab es auch bei diesem besonderen Anlass ein Programm, im kleinen Rahmen, in kleinen Gruppen, im Freien.

Eröffnet wurde das Sommerfest der Vorschulkinder mit dem Einzug dieser. Mit großem Stolz zogen die zukünftigen Schulkinder mit den Erzieherinnen ein. Wer dieses Fest schon mal mit gemacht hat, weiß wie emotionsgeladen dies immer vonstattengeht. Es ist nun mal ein Neuanfang, ein Aufbruch und auch ein Abschied. Die Kinder werden flügge und da werden die meisten Eltern wehmütig. Nach dem Einzug führten die Vorschulkinder ein Theaterstück zum Bilderbuch: „Der kleine Gärtner“ auf.

Alle Jahre singen die Vorschulkinder das Lied „starke Kinder“, was schon Tradition geworden ist. Dieses Lied begleitet alle Kinder während den Vorbereitungen zum Fest und wird wahrscheinlich auch mal zu hören sein, wenn man an einem Vormittag am Kindergarten-Garten vorbei kommt. Das Lied ist ein schönes Mutmachlied und gehört einfach schon dazu.

Danach fand der Höhepunkt der großen Kinder statt! Die Überreichung der Schultüte von ihrer Gruppenleitung. Mit Stolz und mit großer Freude hielten die Kinder die Schultüte und die Augen strahlten.

Wie jedes Jahr hat der Elternbeirat eine kleine Geschichte vorgeführt. Es ging es um ein Mädchen, dem es etwas mulmig zumute ist, in Anbetracht ihrer Einschulung. Sie lernt dann auch den Ernst des Lebens kennen – einen Jungen namens Ernst und sie beschließt, sich nie wieder Angst einreden zu lassen.