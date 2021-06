Voltigierturnier nach langer Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Natascha Vogel (Nonnenhorn) und Jenny Woller (Lindau) von der Reitergruppe Neuravensburg sowie Kerstin Birk und Rebekka Laub vom RFV Eberhardzell gingen am 20. Juni 2021 gemeinsam mit ihrer Longenführerin Roswitha Ehrle (Lindau) auf ihrem Pferd Quintus in verschiedenen Einzelprüfungen an den Start.

Jede Einzelprüfung besteht aus einer Pflicht mit vorgegebenen Übungen und einer frei zusammengestellten Kür auf Musik. Dabei gibt es verschiedene Leistungsklassen: Einsteiger, L, M und S.

Als Erstes ging es für Kerstin Birk und Rebekka Laub in den Wettkampfzirkel. Die beiden nahmen an der Prüfung der L-Einzel-Voltigierer teil. Nach einem souveränen Durchgang konnte sich Kerstin Birk den zweiten Platz erkämpfen. Rebekka Laub konnte sich bei ihrem aller ersten L-Einzel Start, den sie super meisterte, direkt hinter ihrer Teamkollegin auf Platz drei einordnen. Kurz darauf ging die Lindauerin Jenny Woller in der M-Einzel-Prüfung, der zweithöchsten Leistungsklasse, an den Start. Trotz eines Patzers zu Beginn der Kür, ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und beendete ihren Durchgang selbstbewusst. Am Ende rangierte sie sich in einem engen Starterfeld, in dem auch zwei Herren mitmischten, auf Platz vier.

Den Abschluss des Turniertages machte Natascha Vogel in der A-Einsteiger-Einzel-Prüfung. Für die junge Voltigiererin aus Nonnenhorn war es der allererste Start im Galopp. Diesen meisterte sie sehr gut. Natascha turnte absolut gelassen und kontrolliert und konnte einen großartigen dritten Platz erreichen.

Für die Voltigiererinnen und ihre Trainerin war es eine große Freude, nach fast 2 Jahren ohne Turniere, wieder ihr Können zu zeigen. Quintus meisterte seine Runden wie immer zuverlässig.

Nach den Prüfungen ging es für das Team wieder zurück zu ihrem Heimatstall Strodel in Baind.