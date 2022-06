Voltigierturnier in Rot an der Rot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 5. Juni ging es für die Voltigiererinnen der RG Neuravensburg und des RFV Eberhardzell gemeinsam mit ihren Lindauer Trainerinnen Roswitha Ehrle und Jenny Woller zum Turnier in Rot an der Rot.

Der Tag begann mit dem Senior-Einzel. Rebekka Laub und Kerstin Birk (RFV Eberhardzell) zeigten eine ordentliche Pflicht und konnten anschließend tolle Küren zu den Themen Maleficent und Tarzan präsentieren. An der Longe von Quintus stand Roswitha Ehrle. Rebekka belegte Platz 5, Kerstin Platz 3. Für die beiden war das Turnier gleichzeitig die erste Station ihrer Kreismeisterschaft.

Anschließend starteten für die RG Neuravensburg Ronja Loebich, Natascha Vogel, Lara-Marisa Jungmann und Anne Vogler in der Galopp-Schritt Einzel Prüfung. An der Longe von Quintus stand Jenny Woller. Alle vier Voltigiererinnen konnten tolle Übungen präsentieren. Sie platzierten sich wie folgt: 2. Platz Ronja Loebich, 5. Platz Natascha Vogel, 7. Platz Lara-Marisa Jungmann, 9. Platz Anne Vogler.

Danach ging es mit der Prüfung der Doppel im Schritt weiter. Natascha Vogel und Anne Vogler, sowie Anisa Dix und Ronja Loebich zeigten auf Quintus sauber ausgeführte, anspruchsvolle Doppelübungen und konnten Platz 1 und 2 belegen. Auch hier longierte Jenny Woller.

Zum Abschluss startete noch eine Gruppe bestehend aus Anna Fontanari, Anne Vogler, Anisa Dix, Lara-Marisa Jungmann, Natascha Vogel, Ronja Loebich und Josefine Haug gemeinsam mit Longenführerin Jenny Woller in der Motivationsabzeichen-Prüfung. Hier musste jede Voltigiererin fünf Übungen aus der Übungsliste zeigen. Den Mädchen gelang es, präzise und anmutig ihr Können zu zeigen. Diese tolle Leistung wurde mit Platz 1 in einem großen Starterfeld belohnt.

Die Voltigiererinnen der RG Neuravensburg bereiten sich nun auf die Anfang Juli anstehende PSK-Meisterschaft in Herbertingen vor.