Am Samstag, 28. Mai nahmen einige Einzelvoltigiererinnen der RG Neuravensburg und des RFV Eberhardzell an einem Voltigierturnier in Roggenburg teil. Sie voltigierten auf dem Pferd Quintus, welches auf dem Strodelhof in Baind sein Zuhause hat und wurden von ihrer Trainerin Roswitha Ehrle (Lindau) longiert.

Ronja Loebich und Natascha Vogel (RG Neuravensburg) starteten in der Galopp-Schritt Einzelprüfung. Beide turnten die A-Pflicht im Galopp und eine Kür im Schritt. Mit einer gelungenen Vorführung platzierten sie sich auf Rang 1 und 2.

Anja Traub, die ebenfalls in Neuravensburg trainiert, konnte mit drei sauberen Programmen (Pflicht, Kür und Technikprogramm) die S-Einzel Prüfung gewinnen. Sie überzeugte mit spektakulären Übungen in ihrer Kür zum Thema „80er/Aerobic“ und ihrem Technikprogramm zum Thema „New York“.

Jenny Woller von der RG Neuravensburg sicherte sich ebenfalls Platz 1, jedoch in der U21 Pilotprojektprüfung. Hier werden im Technikprogramm lediglich drei der sonst fünf vorgeschriebenen Technikelemente gefordert. Besonders gut gelang der Lindauerin ihre Kür zum Thema "Artemis", für die sie hohe Noten erhielt.

Kerstin Birk und Rebekka Laub vom RVF Eberhardzell gingen auf dem Neuravensburger Pferd Quintus in der L-Einzel Prüfung an den Start und turnten sich in einem engen Starterfeld auf die Plätze 5 und 6. Der Start war für die beiden zugleich eine gelungene Generalprobe für ihre zeitnah anstehende Kreismeisterschaft.