Voltigiertag in Rot an der Rot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Oktober nahmen einige Nachwuchsvoltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg gemeinsam mit Longenführerin Jenny Woller sowie Trainerin und Helferin Roswitha Ehrle am Voltigierturnier der Pferdefreunde Unterroth in Rot an der Rot teil.

Den ersten Start des Tages absolvierte das Schritt-Doppel, bestehend aus Natascha Vogel und Anne Vogler aus Lindau. Mit einer sauberen Pflicht und einer höchst schwierigen und anmutigen Kür überzeugten die beiden und belegten Platz eins in einem großen Starterfeld.

Nach dem Mittag starteten die beiden Mädchen im Einsteiger-Einzel. Dort wurde die A-Pflicht im Galopp und eine einminütige Einzelkür, ebenfalls im Galopp, geturnt. Beide meisterten diese Herausforderung mit Bravour. Anne Vogler konnte sich mit einer hervorragenden Leistung Platz eins sichern. Ihre Teamkollegin Natascha Vogel schnitt ebenfalls stark ab und belegte Platz drei.

Zum Abschluss des Tages stand noch der Gruppenwettbewerb im Schritt an. Hier starteten Anisa Dix, Anne Vogler, Amelie Kuch, Maxima Hartmann, Charlotte Hartmann, Elena Fischer, Josefine Haug, Natascha Vogel und Zoe Arndt auf ihrem treuen Pferd Quintus. Die Mädchen zeigten sauber ausgeführte Pflichtübungen, gefolgt von einer raffiniert choreografierten Kür mit vielen schwierigen Übungen und kreativen Übergängen. Das Team belegte den zweiten Platz unter mehreren starken Gruppen.

Sowohl das Pferd, als auch Longenführerin Jenny Woller und Helferin Roswitha Ehrle erhielten dabei für ihre Leistung die Höchstnote von zwanzig Punkten.