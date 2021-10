Voltigiererinnen waren erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17.10.21 fand in Schwendi ein Voltigierturnier statt. Daran teilgenommen haben sechs Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg und zwei Voltigiererinnen des RFV Eberhardzell auf dem Pferd Quintus gemeinsam mit den Longenführerinnen Roswitha Ehrle und Jenny Woller.

Vormittags starteten Rebekka Laub, Kerstin Birk und Jenny Woller in der Senior-Einzel Prüfung. Longiert wurden sie von Roswitha Ehrle. Die Prüfung bestand aus der L-Pflicht und einer Kür im Galopp. Alle drei konnten eine saubere und ausdruckstarke Runde zeigen, die mit hohen Wertnoten belohnt wurde. Quintus lief dabei brav seine Runden und erzielte ebenfalls gute Pferdenoten. Kerstin wurde Vierte, Jenny Zweite und Rebekka Erste. Für Rebekka und Kerstin, die beide für den RFV Eberhardzell am Start waren, war das Turnier gleichzeitig die Kreismeisterschaft vom PSK Biberach. In der Meisterschaftswertung sicherte sich Rebekka Laub den Meistertitel und Kerstin Birk erzielte Bronze. Beide Voltigiererinnen konnten sich gemeinsam mit Katja Mathiak an der Longe auch über den Kreismeistertitel im Doppel und mit der Nachwuchsgruppe vom RFV Eberhardzell freuen.

Während der Mittagspause nahm ein gemischtes Team von Voltigiererinnen der RG Neuravensburg und des RFV Eberhardzell an einer Rallye teil. Mit Spielen wie Eierlaufen und Sackhüpfen erkämpfte sich das Team Platz 2.

Am Nachmittag starteten Natascha Vogel und Anne Vogler in der Doppelprüfung auf dem Holzpferd. Die beiden präsentierten eine schöne Kür mit schwierigen Elementen zum Lied „Roar“ von Katy Perry und belegten Platz 6.

Zum Abschluss ging es für Natascha Vogel, Lara-Marisa Jungmann, Mira Schepers, Anne Vogler und Anna Fontanari in den Wettkampfzirkel. Die fünf jungen Mädchen voltigierten auf Quintus an der Longe von Jenny Woller. Für Jenny war es ihr erstes Turnier als Longenführerin, was sie einwandfrei meisterte. Die Voltigiererinnen zeigten jeweils eine A-Pflicht und eine Kür im Schritt. Alle Fünf konnten ihr Programm gut durchziehen und zeigten sauber ausgeführte Übungen. In der Altersklasse U10 wurde Mira Schepers mit einer tollen Leistung Zweite und Anna Fontanari sicherte sich einen hervorragenden ersten Platz. In der Altersklasse Ü10 platzierte sich Natascha Vogel auf Platz 6, Lara-Marisa Jungmann auf Platz 5 und Anne Vogler gewann nach einer überaus gelungenen Vorstellung die Prüfung.