Voltigiererinnen von Klein bis Groß waren erfolgreich

Einige Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg haben gemeinsam mit ihrer Trainerin Roswitha Ehrle am 7. Mai an einem Voltigierturnier in Weil der Stadt teilgenommen. Das Turnier war zugleich die Sichtung für die diesjährigen deutschen Meisterschaften.

Der Wettkampftag begann für das Team mit der Senior-Einzel-Prüfung für S- und M-Einzelvoltigierer, bei der Jenny Woller auf Quintus an der Longe von Roswitha Ehrle an den Start ging. Mit einer guten Pflicht und einer soliden Kür konnte Jenny sich als beste M-Einzelvoltigiererin im Gesamtranking auf Platz 6 einordnen. Anschließend ging es in derselben Besetzung erneut in den Zirkel, diesmal für das Technikprogramm. Hier platzierte Jenny sich auf Rang 4.

Siegerin dieser beiden Prüfungen war Anja Traub, die ebenfalls in Neuravensburg trainiert. Sie startete auf Rowan an der Longe von Corinna Hoffmann und zeigte höchst schwierige und sauber ausgeführte Programme. Diese wurden mit hohen Noten belohnt.

Kurzerhand sprangen Roswitha Ehrle und Quintus danach für die Galopp-Schritt-Gruppe aus Weil der Stadt ein, deren Pferd leider ausfiel. Trotz des Pferdewechsels konnte das Team sich gut präsentieren und siegte in dieser Prüfung.

Zum krönenden Abschluss startete noch die Schritt-Schritt-Gruppe aus Neuravensburg. Teilgenommen haben hier Anna Fontanari, Anne Vogler, Josefine Haug, Anisa Dix, Maxima Hartmann, Mira Schepers und Zoe Arndt. Auch sie starteten auf Quintus. An der Longe stand Jenny Woller und als Helferin war Natascha Vogel dabei. Die Mädchen zeigten zunächst jeweils zwei Pflichtübungen und anschließend eine Gruppenkür bestehend aus Einzel- und Doppelübungen. Bereits in der Pflicht konnten sie mit ihrer sauberen Ausführung glänzen. Auch in der Kür zeigten die jungen Voltigiererinnen, die teilweise erst seit wenigen Monaten voltigieren, anspruchsvolle Übungen und konnten mit einer tollen Ausführung und einer kreativen Kürgestaltung punkten. Die Kür haben die Mädchen, insbesondere Natascha und Anne, selbst gestaltet. Mit einer großartigen Endnote von 6,396 erzielten sie damit den Sieg in ihrer Leistungsklasse.

Des Weiteren hat das Volti-Team Neuravensburg gemeinsam mit dem Team des RFV Krumbach noch den Preis für die weiteste Anfahrt gewonnen (233km vom Heimatstall Strodel in Baind).

In drei Wochen steht für das Team das nächste Turnier an.