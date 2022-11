Volleyballer sichern sich den dritten Tabellenplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 26. November, stand der vierte Spieltag für die Herrenmannschaft der MTG Wangen an. Gespielt wurde zu Gast beim TSG Bad Wurzach. Schon im Voraus war klar, dass es eine spannende Partie werden wird, da die beiden Teams Tabellennachbarn waren. Dementsprechend wurden hart umkämpfte Sätze ausgetragen, in denen beide Mannschaften ihr Bestes gaben. Satz eins startete direkt spannend mit starken Angriffen und guten Annahmen auf beiden Seiten. Mit einiger Anstrengung konnte die MTG den ersten Satz mit 25:21 erfolgreich für sich entscheiden.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten im zweiten Satz konnte, nach einer kurzen Lagebesprechung, der Rückstand aufgeholt und durch gezielte Bälle hinter den gegnerischen Block auch der zweite Satz erneut mit 25:21 zu Gunsten der MTG entschieden werden. Im abschließend dritten Satz konnte die Mannschaft der MTG ihre bisher starke Leistung sogar noch steigern und entschied die Partie mit 25:19 für sich. Durch den weiteren Auswärtssieg sicherte sich der MTG Wangen einen dritten Platz in der Tabelle mit drei Punkten Abstand zum Tabellenzweiten aus Ulm.

Der nächste Spieltag der Mannschaft findet am 10. Dezember in der heimischen Ebnethalle statt. Spielbeginn der ersten Begegnung gegen den VfB Friedrichshafen 7 ist 14 Uhr. Anschließend findet das nächste spannende Spiel statt, in welchem sich die MTG Chancen auf den zweiten Tabellenplatz gegen den SSV Ulm ausrechnet.