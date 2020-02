Volksbank Allgäu-Oberschwaben unterstützt Region

Über das VR-GewinnSparen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) sind im Jahr 2019 insgesamt 391 405,00 Euro an Spenden in die Region geflossen. Zudem haben die Losinhaber Preise im Gesamtwert von 861 049 Euro gewonnen. Dies teilt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit.

Sparen, helfen und gewinnen – das ist das Prinzip des VR-GewinnSparens. Jeder Kunde einer Volks- und Raiffeisenbank in Baden-Württemberg kann laut Mitteilung Lose kaufen und somit Gewinnsparer werden. Ein Los kostet jeden Monat 10 Euro. Davon gehen 7,50 Euro auf das eigene Sparbuch, die restlichen 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Jedes Los nimmt monatlich an der Verlosung zahlreicher Geld- und Sachpreise teil.

Im Jahr 2019 haben 74 Kunden der Volksbank Allgäu-Oberschwaben einen Hauptpreis gewonnen – diese waren vier Mercedes, sechs Wellness-Wochenenden, 16 Staubsauerroboter, 29 Multifunktionsmixer, zweimal 10 000 Euro und 2500 Euro sowie 15-mal 1000 Euro.

Sozialer Aspekt

Zu den Gewinnern in der Region Wangen/Argenbühl/Kißlegg gehören Heinrich und Madgalena Albrecht (Christazhofen), Barbara Gumboldt (Wangen), Erwin Koch (Kißlegg) und Petra und Ralf Schweizer (Wangen).

Neben Geld- und Sachpreisen und der Förderung des Spargedankens verfolgt das VR-GewinnSparen laut Mitteilung auch einen sozialen Aspekt: Teile des Spieleinsatzes werden dafür verwendet, Menschen in Not wie auch soziale und gemeinnützige Institutionen, Vereine oder kirchliche Einrichtungen in der Region zu unterstützen. Im vergangenen Jahr lag dieser Reinertrag bei 391 405 Euro.

Ein Spendenempfänger aus dem Kreis Wangen/Argenbühl/Kißlegg war unter anderem die Realschule Kißlegg. Sie finanzierte über die Crowdfunding-Plattform die Erweiterung ihrer Ausrüstung zum Bogenschießen. Dafür bekam sie von der VBAO einen Zuschuss über das Co-Funding in Höhe von 800 Euro, heißt es abschließend in der Mitteilung.