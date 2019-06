Volksbank Allgäu-Oberschwaben erneut ausgezeichnet

Auch fürs Geschäftsjahr 2018 hat die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) von der DZ BANK AG den Preis als „Beste VR-FördermittelBank 2018“ in Baden-Württemberg erhalten und sei somit Vorreiter bei der Vermittlung von zinsgünstigen öffentlichen Fördermitteln für ihre Kunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts. Josef Hodrus, Vorstandssprecher, Agathe Peter, Geschäftsfeldverantwortliche Baufinanzierung und Immobilien, sowie Wolfgang Oligmüller, Direktor Firmenkunden der VBAO, nahmen den Preis der DZ BANK AG in Eislingen entgegen.

Insgesamt 448 Förderanträge, verteilt auf 53 unterschiedliche Förderprogramme in Höhe von rund 76,5 Millionen Euro, haben die Finanzierungsspezialisten der VBAO im Vorjahr für ihre Kunden bei den Förderinstituten beantragt. Die abgerufenen Fördermittel teilen sich in die Bereiche Gewerbe, Wohnungsbau und Landwirtschaft auf. Unser Bild zeigt die Übergabe der Auszeichnung (von links): Matthias Hümpfner von der DZ BANK, Josef Hodrus, Agathe Peter und Wolfgang Oligmüller von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben sowie Mitarbeiter von der der DZ BANK.