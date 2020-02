Voice Affair gastiert im Schwarzen Hasen

Feinen Jazzgesang bietet Voice Affair am Freitag, 14. Februar, im Schwarzen Hasen in Wangen. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Voice Affair, der sing-und experimentierfreudige Pop-und Jazzchor aus Ravensburg mit rund 26 Sängern, hat sich in den mehr als 20 Jahren seines Bestehens fest in der regionalen Chorlandschaft etabliert, heißt es in der Ankündigung. Neue Chorleiterin ist seit 2018 Kristina Stary, studierte Pianistin und Master of Rhythmic Vocal Leadership der Royal Academy in Aalborg. Die Combo mit Florian Loebermann am Saxofon, Pit Niermann am Piano, Klaus Bemetz am Bass und Harry Weishaupt am Schlagzeug begleitet den Chor einfühlsam und steuert Soloparts bei.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.