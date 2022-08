Vizebürgermeister von Prato gestorben

Der amtierende Vizebürgermeister von Wangens italienischer Partnerstadt Prato, Luigi Biancalani, ist gestorben. Er ist einem Krebsleiden erlegen, teilt die Stadt Wangen mit. Der 74-jährige Arzt war seit 2014 Beigeordneter für das Gesundheitswesen und soziale Angelegenheiten der toskanischen Stadt und seit 2019 zusätzlich erster Stellvertreter von Bürgermeister Matteo Biffoni.

Biancalani war viele Jahre Präsident des Ärzteverbandes, 20 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates und ehrenamtlich aktiv beim sozialen Hilfsdienst Misericordia, bevor er in die Stadtregierung berufen wurde, heißt es in dem Schreiben der Stadt. Dort sei er wegen seiner Kompetenz, Erfahrung, Menschlichkeit und seines großen Engagements über Parteigrenzen hinweg hochgeachtet gewesen.

Würdigung aus der Partnerstadt Wangen

„Er setzte sich unermüdlich dafür ein, dass niemand in der Stadt allein gelassen wurde. Bis zuletzt hat er sich für das Wohl seiner Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Durch seine offene, herzliche und freundliche Art war er sowohl bei den Menschen in der Stadt als auch bei den politischen Entscheidungsträgern sehr geschätzt“, so die Stadt Wangen weiter.

Luigi Biancalani kannte durch einen Besuch auch Wangen. In der Allgäustadt hat er nicht nur das Kinderfest mitgefeiert, sondern auch die Fachklinik besucht, die ihn sehr beeindruckt habe. „Er hat sich auch immer über Besuche aus der Partnerstadt in Prato gefreut und die Wangener stets auf das Herzlichste begrüßt“, schließt die Stadtverwaltung.