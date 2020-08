Viz Michael Kremietz zeigt eine experimentelle Klangperformance

Zum zweiten Mal findet im Rahmen der Wangener Kulturwochen eine Veranstaltung auf dem Alten Gottesacker statt. Am Freitag, 7. August, präsentiert ab 19 Uhr der Wangener Klangkünstler Viz Michael Kremietz für Kinder und Erwachsene eine einstündige experimentelle Klangperformance unter dem Titel „naturTONgedankenSTILLE“.

Zu hören sein werden laut Pressemitteilung der Stadt die japanische Zenflöte Shakuhachi, das Waterphone, Didgeridoos, Gongs, Wasser und weitere geheimnisvolle Instrumente. Mit einfließen würden die Klänge der Umgebung wie Vögel, Wind und die Geräusche der Stadt. Es solle aber auch bewusst Raum gelassen werden, um die Stille hörbar zu machen.

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird per E-Mail an kulturamt@wangen.de oder unter Telefon 07522 / 74241 gebeten. Für Kurzentschlossene liegen Registrierungsformulare am Einlass bereit. Die Plätze sind begrenzt. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Muss sie ausfallen, wird dies am Veranstaltungstag bis spätestens 12 Uhr online unter www.wangen.de/kultur bekannt gegeben.