Visionärer Einsiedler Nikolaus von Flüeli

Eine Pilgerschar mit 43 Personen begab sich nach Flüeli, um so auf einer zweitägigen Wallfahrt neue Inspiration für ihren Glauben zu holen. Im Schweizer Wintersportort Engelbergfeierten die Pilger mit Pater Thomas und Diakon Ogger die Heilige Messe in der Benediktinerkirche.

Danach ging es ins Melchtal, wo in der dortigen Wallfahrtskirche, Bruder Klaus von Flüeli eine innige Verehrung der Gottesmutter Maria pflegte. Diakon Ogger hielt mit den Wallfahrern eine Andacht und am Gnadenaltar grüßte die Pilgerschar die Muttergottes mit einem Strauß von Marienliedern.

Am frühen Nachmittag kam die Gruppe am Klausenhof in Flüeli an, wo das Quartier auch schon bezugsfertig war und das sonnige Wetter zu einem Besuch des Wohn- oder Geburtshauses von Bruder Klaus einlud. Andere unternahmen einen Besuch der oberen oder unteren Ranftkapelle.

Am Abend gab es Gelegenheit mit einer Lichterprozession, Gesängen, Gebeten und Betrachtungen sozusagen dem Mystiker in der Tiefe auf seinen Spuren in die Ranft zu folgen. Ranft bedeutet im Schweizerdeutschen Rand oder Abhang.

Am nächsten Morgen traf sich die Gruppe zum Morgenimpuls in der Hauskapelle und nach dem reichhaltigen Frühstück, feierten sie mit Pfarrer Durrer und Diakon Ogger in der Pfarrkirche in Sachseln die Pilgermesse, die mit dem allgemeinen Reliquiensegen ausklang. Danach erklärte Diakon Ogger die reichhaltigen Kunstwerke der Kirche und in der Grabkapelle die Lebensgeschichte von Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee. Nach dem Mittagessen hieß es Abschied vom Klausenhof und Flüeli zu nehmen und weiter ging es zur Wallfahrtskirche Loreto im Hergiswald, von wo aus ein herrlicher Blick auf den Vierwaldstätter See und auf den Berg Pilatus die Wallfahrer begeisterte. Die Gestaltung der Kirche mit Malereien und farbig gefassten Holzskulpturen bedeutet einen Höhepunkt des Schweizer Barocks.

Sehenswert ist der farbenprächtige Bilderhimmel mit 324 handbemalten Holztafeln, die größtenteils marianische Szenen zeigen. Bei einem Rundgang erklärte Diakon Ogger den staunenden Besuchern die Kunstwerke näher und zum Abschluss baten die Pilger mit der Lauretanischen Litanei und Marienliedern um Gottes Beistand.

Anschließen gab es eine Stärkung mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, bevor eine Andacht in der Gnadenkapelle in Einsiedeln diese erlebnisreiche Wallfahrt beendete.