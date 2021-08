Virtuelle Mitgliederversammlung beim Roten Kreuz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der Pandemie wurde die DRK Kreisversammlung im Juni virtuell durchgeführt. In der anschließenden Briefwahl wurde das Präsidium für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Christoph Schmidt aus Wangen folgt Daniel Lucanto als Justiziar nach.

Nachdem im vergangenen Jahr die Kreisversammlung aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, haben sich die verantwortlichen im DRK Kreisverband Wangen e.V. dazu entschlossen, die Versammlung virtuell durchzuführen, standen doch schon im letzten Jahr die Neuwahlen zum Präsidium an.

Rund 80 Delegierte verfolgten den Bericht von Präsident Dr. Stefan Locher, der im Wesentlichen die Rotkreuz-Aktivitäten im Rahmen der Pandemie hervorhob. Zahlreiche Schnelltestaktionen wurden bereits im Sommer 2020 für Urlaubsrückkehrer unterstützt. An Weihnachten wurden Schnelltestaktionen „kurzfristig aus dem Boden gestampft“ und zuletzt in den Städten und Gemeinden Schnellteststationen für die Bevölkerung betrieben. „Ohne die Unterstützung der zahlreichen Helferinnen und Helfer vom Roten Kreuz wäre das so nicht möglich gewesen“ resümierte Dr. Locher.

Gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen werden nach wie vor fünf Schichten im Kreisimpfzentrum in Ravensburg von ehrenamtlichen Helfern besetzt. Die Mobilen Impfteams werden mit Fahrzeugen des Bevölkerungsschutzes und Rotkreuz-Fahrern zu ihren Einsätzen gebracht. Sichtlich beeindruckt von der Leistungsstärke des eigenen Verbandes bedankte sich Dr. Locher für die unzähligen Stunden freiwilligen Engagements für das Gemeinwohl. Er dankte auch ausdrücklich der eigens eingerichteten Corona-Taskforce unter der Leitung von Martin Held, der über Monate hinweg das Krisenmanagement des Kreisverbandes koordinierte.

Nicht weniger groß viel der Dank für die Beschäftigten im ambulanten Pflegedienst und in den Rotkreuzkindergärten aus. „Der Einsatz bei vorwiegend älteren pflegebedürftigen Menschen ist unter den aktuellen Bedingungen sehr belastend“ weiß Dr. Locher, im Hauptberuf Chefarzt im Klinikum Westallgäu, aus eigener Erfahrung. Mit Schließungen und Notbetreuungen und sich laufend ändernden Vorgaben waren die Kindergärten von der Pandemie stark betroffen.

„Unsere Erzieherinnen sahen sich oftmals genötigt, neue Verordnungen von heute auf morgen umzusetzen. Das war in der Kommunikation mit den betroffenen Eltern nicht immer einfach und auf Dauer teilweise sehr belastend“.