Vinzenz von Paul richtet Notfall-Tagespflege ein

Das Unternehmen Vinzenz von Paul bietet ab sofort in Wangen eine Notfall-Tagespflege an, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Denn auch wenn die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege ihren Betrieb einstellen mussten, erlaube das Sozialministerium Ausnahmen in zwingenden Fällen.

„Beispielsweise zählt dazu, wenn die Betreuungsperson selbst in einer kritischen Infrastruktur arbeitet und die Pflege anderweitig nicht abgedeckt werden kann“, erläutert Wolfgang Scholz, Fachbereichsleiter ambulant, einen möglichen Grund. Wichtig sei, dass der Arbeitgeber vorab eine entsprechende Unabkömmlichkeit des Mitarbeiters schriftlich bestätige. Ebenfalls können Pflegebedürftige die Notfall-Tagespflege nutzen, deren häusliche Versorgung bei Wegfall der teilstationären Pflege aus medizinischen Gründen ernsthaft gefährdet wäre. Weitere Infos und Anmeldung zum regionalen Angebot unter Telefon 07522 / 9120466.