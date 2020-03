Vintagemusik im Schwarzen Hasen

Der Jazz Point Wangen bringt „Organ Explosion“ am Freitag, 6. März, um 20.30 Uhr auf die Bühne im Schwarzen Hasen. Wohl wissend, dass man laut Mitteilung das Rad nicht neu erfinden kann, sei das explosive Trio gleich in die Retroecke gestürmt. Hansi Enzensperger an der Hammond-Orgel, am E-Piano und am Moog-Synthesizer, Ludwig Klöckner am Fender-Bass und Manfred Mildenberger am klassischen Ludwig-Drumset kreieren laut Veranstaltungsankündigung dabei eine „saftige, hochenergetische Mischung „aus Funk, Fusion, Blues und jazzigen Harmonien. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen unter der Telefonnummer 07522/3789. Foto: Organ Explosion