Vierjährige zieht die Gewinner der Preise

Auf ein äußerst positives Echo ist nach Angaben der Stadt „Perspektive Erlebnis Wirtschaft“ gestoßen. Wie sich beim Nachtreffen gezeigt habe, seien alle beteiligten Firmen mit dem Abend äußerst zufrieden gewesen und würden auf eine neue Auflage hoffen. Im Rahmen dieses Treffens wurden auch die Sieger des Gewinnspiels ermittelt, an dem die Besucher teilnehmen konnten.

Großen Dank für ihr Engagement sprach Oberbürgermeister Michael Lang allen Unternehmen sowie WiR-Geschäftsführer Hans-Joachim Hölz und seinem Team aus. Die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises hatte den Abend federführend mit Unterstützung des Wangener Wirtschaftskreises und der Stadt Wangen organisiert. „Sie alle hatten tolle Ideen und die Organisation hat sehr gut geklappt“, sagte Lang.

Zehn namhafte Unternehmen hatten sich laut Mitteilung bereit erklärt, einen Abend lang die Tore zu öffnen und allen Interessierten zu zeigen, was in den Betrieben wie gefertigt wird. Ziel sei es gewesen, insbesondere die Fachkräfte von morgen anzusprechen. Dabei habe es auch viel zu erleben gegeben, von der Fahrt im E-Auto bei AVL SET, über digitale Kühlschrank-Technik bei Diehl Controls, die dem Nutzer mitteilen kann, wann ein Ei im Kühlschrank verbraucht werden sollte, bis hin zum Mehrwegbecher, der bei Adoma hergestellt und gegenüber bei Grunwald befüllt wurde.

Dass die Unternehmen mit ihren Erlebnis- und Informationsangeboten genau richtig lagen, zeigte sich laut der Stadt an der Resonanz des Abends. Auf die Frage, wie sie den Abend erlebt haben, sei von teilweise sehr vielen Besucher berichtet worden. Mancherorts hätten sich mehr als 800 Menschen in Führungen durch die Werkshallen geschoben. Die positiven Wirkungen hätten sich offensichtlich nach innen wie nach außen gezeigt. Einige Unternehmen hätten davon gesprochen, dass allein die Vorbereitung im Betrieb ein „neues Wir-Gefühl“ geschaffen habe und die positive Resonanz der Besucher noch nachwirke und die Mitarbeiter stolz mache. Auch direkte Anfragen nach Praktikumsplätzen habe es gegeben.

In allen Betrieben hatten sich laut Mitteilung die Eigentümer oder Geschäftsführer Zeit genommen, den Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Gemeinsam besuchten OB Michael Lang, Landrat Harald Sievers, WiR-Geschäftsführer Hans-Joachim Hölz sowie weitere Gäste aus Politik und öffentlichem Leben die Unternehmen und ließen sich Produkte und Produktionsweisen zeigen.

Die Besucher konnten in den Firmen Stempel auf einer Karte sammeln. Wer fünf Stempel geholt hatte, konnte an einer Verlosung teilnehmen. Bei der Nachbesprechung mit den Unternehmen zog die vierjährige Hailey Betteridge die drei Gewinnkarten. Die Gewinner des Formula E „Erlebnis-Packages“ in Berlin, von einer Fahrt mit dem Ballon in der Region oder einer Gourmetfahrt auf dem Bodensee für jeweils für zwei Personen werden schriftlich benachrichtigt.