Vier Verletzte nach Zusammenstoß

Vier leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtsachschaden von rund 13 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 320 ereignet hat.

Eine 79-jährige VW-Fahrerin befuhr die Landesstraße von Ratzenried kommend in Richtung Bahnhof Ratzenried. An der Einmündung auf Höhe des Bahnhofes bog sie laut Polizei nach links in Richtung Wangen ab und übersah hierbei den Mercedes-Benz eines 55-Jährigen. Trotz Gefahrenbremsung des Mercedes-Benz-Fahrers konnte dieser eine Kollision nicht verhindern.

Die 79-Jährige, der 55-Jährige sowie seine zwei Insassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.