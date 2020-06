Vier Motorradunfälle in der Region Wangen an Pfingstmontag

Am Pfingstmontag ist es nach Polizeiangaben auf den Straßen in und um Wangen zu gleich vier Motorradunfällen gekommen. Betroffen war zweimal auch die beliebte Raserstrecke von Beutelsau über Allewinden Richtung Kißlegg. Hier musste ein Biker nach einem schweren Unfall mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Doch der Reihe nach: Am Montagvormittag sind laut Polizei zunächst auf der Kreisstraße zwischen Beutelsau und Allewinden zwei gleichzeitig überholende Motorräder zusammengestoßen. Gegen 10.30 Uhr schloss demnach der Fahrer einer KTM zu einer von Beutelsau in Richtung Allewinden fahrenden Motorradkolonne auf. Er überholte die Kolonne. Als er am vorderen Motorrad vorbeifahren wollte, scherte der Fahrer der BMW selbst zum Überholen eines Fahrrads aus. In der Folge stießen die beiden Motorräder seitlich zusammen. Die beiden 56 und 64 Jahre alten Motorradfahrer verletzten sich leicht. Der 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 5000 Euro, so die Polizei.

Gegen 16.30 Uhr prallte dann ein 19-Jähriger auf der Kreisstraße 8007 bei Allewinden gegen einen Strommast. Zuvor kam der junge Biker auf seiner Fahrt in Richtung Kißlegg laut Polizei wegen zu hohem Tempo in einer Linkskurve auf das Bankett. Auf der angrenzenden Wiese stürzte er und stieß dann gegen den Masten. Mit schweren Verletzungen blieb der Motorradfahrer liegen, der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Seine KTM war nicht mehr fahrbereit. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei hier auf etwa 3000 Euro.

Am frühen Montagabend kam auf der Kreisstraße 7902 kurz vor Rötsee ein Motorrad von der Fahrbahn ab. Auch hierbei verletzte sich der Fahrer. Der Gestürzte fuhr laut Polizei kurz vor 18 Uhr als Mitglied einer Motorradgruppe auf der Kreisstraße in Richtung Kißlegg. Auf Höhe des Hofguts Schneller kam der 50-Jährige aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Weidezaun. Er stürzte und verletzte sich leicht an der Schulter. Nach Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Ebenfalls ins Krankenhaus musste ein junger Motorradfahrer, der auf der Kreisstraße nahe des Berghofs bei Rempertshofen stürzte. Der 23-Jährige fuhr laut Polizei mit seiner Suzuki in Richtung Wiggenreute. In der Linkskurve kurz vor dem Berghof kam er wegen eines Fahrfehlers von der Straße ab. Der junge Mann stürzte daraufhin. Bei dem Sturz verletzte er sich. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro, teilt die Polizei abschließend mit.