Vier Jahre Strafrichter in Wangen: Peter Pahnke zieht Bilanz

Betrüger, Diebe, Räuber oder Raufbolde: Alle saßen bereits vor Peter Pahnke auf der Anklagebank. Auf den Tag genau vier Jahre lang war er Strafrichter am Wangener Amtsgericht.

Was er in dieser Zeit erlebt hat, wie er Urteile fällte und wie sicher die Stadt ist, darüber hat er sich kurz nach seinem Wechsel nach Tettnang mit der „Schwäbischen Zeitung“ unterhalten.

Nach seinem Jurastudium in Marburg und Frankfurt begann Peter Pahnke seine berufliche Laufbahn bei der Staatsanwaltschaft in Ravensburg. Weitere Stationen führten durch ganz Oberschwaben: Sigmaringen, Biberach, Tettnang und zuletzt Wangen. Als er das erste Mal am Tettnanger Amtsgericht arbeitete, war er für Familiensachen zuständig. Seit Dezember übernimmt er dort Jugendstrafsachen und ist Vorsitzender des Jugendschöffengerichts.

Jetzt ein Bezirk mit Flughafen

Die neue Aufgabe sei vor allem spannend, weil der Tettnanger Bezirk größer ist. Darunter fällt auch der Friedrichshafener Flughafen, was für Pahnke mehr Personalverantwortung als in Wangen bedeutet. Außerdem arbeite er lieber mit Jugendlichen und Heranwachsenden zusammen, sagt der 58-jährige Richter. „Für straffällig gewordene junge Menschen gibt es viel mehr Sanktionsmöglichkeiten.“

Soll heißen: Maßnahmen wie Jugendarrest, Sozialstunden oder die Teilnahme an sozialen Trainingskursen könnten bei Jugendlichen effektiver eine positive Verhaltensänderung bewirken. „Man kann viel individueller auf Erfordernisse und Defizite der Täter eingehen“, sagt er. Im Erwachsenen-Strafgericht gebe es beispielsweise nur Geld- und Freiheitsstrafen.

Viele Umstände führen zum Urteil

Als Strafrichter versuche er immer ein Urteil zu finden, das den Bedürfnissen nach öffentlicher Sicherheit, dem Rehabilitationsinteresse des Opfers, den einzelnen Taten und den Lebensumständen des Täters gerecht werde, sagt der Wangener. Und: „Ich bin sicher kein Hardliner, aber ich kann einer sein, wenn ein klares Zeichen gesetzt werden muss.“ Einen harten Kurs würde er beispielsweise fahren, wenn eine besonders schwere Tat vorliegt oder der Angeklagte unter Bewährung steht. „An einem Schöffengericht kann maximal eine vierjährige Freiheitsstrafe gesprochen werden“, so Pahnke. Für Morde sei das Landgericht zuständig.

Zwangsläufig subjektive Komponenten

Bevor Pahnke ein Urteil fällt, müsse er sich erst sicher überzeugen, dass die Tat des Beschuldigten bewiesen ist. Dann könne er innerhalb des gesetzlichen Rahmens das Strafmaß abwägen. Für gefährliche Körperverletzung schreibt das Gesetz beispielsweise eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren vor.

„Ich dachte mir auch schon mal, dass der Angeklagte wahrscheinlich schuldig ist, ich ihn aber nicht verurteilen konnte – aufgrund fehlender Beweise.“ Es gebe bei jeder einzelnen Sitzung zwangsläufig eine subjektive Komponente, aber die persönliche Einschätzung sei nicht entscheidend. „Unser“ Strafrechtssystem findet Pahnke zwar „nicht optimal“, aber er stehe dennoch dahinter, weil jedes Rechtssystem individuelle Mängel aufweise und es eine absolute Einzelfallgerechtigkeit nicht gebe.

Manchmal skurril, kompliziert oder emotional

Manche Fälle seien äußerst schwierig gewesen. Neben so manchem skurrilen Fall habe es komplizierte und emotionale Prozesse gegeben – aber auch mehrere, die ihn privat bewegt hätten. „In der Regel kann ich aber in meiner Freizeit abschalten“, sagt der Halbmarathonläufer und Hobbyfotograf. „Die Fälle sind ein Spiegelbild der Gesellschaft in allen Facetten.“

Daher komme es vor, dass ihn ein Prozess menschlich berührt. Tödliche Verkehrsunfälle oder das Sichten von Beweisen, wie eine CD mit kinderpornografischen Dateien, habe er als sehr belastend gefunden. „Das sind Taten, die nicht wieder gutzumachen sind“, sagt der Vater eines zwölfjährigen Kinds. Seine höchste Strafe in den letzten vier Jahren erhielt ein Betrüger. Der habe laut Pahnke Anleger am Kapitalmarkt getäuscht. „Ich hab ihn zu knapp vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.“

Nicht immer von Vorteil, in der „eigenen“ Stadt zu wohnen

Als Wangener sei es nicht immer vorteilhaft, in derselben Stadt zu wohnen, in der man Verurteilte auf der Straße treffen könne. „Selten bin ich mal schief angeschaut worden, von Angeklagten, die mich auf der Straße erkannt haben. Aber ansonsten bekam ich keine persönlichen Anfeindungen“, sagt er.

Allgemein schätzt er die Sicherheitslage in der 27 000-Einwohner-Stadt als relativ sicher ein – im Vergleich zu Großstädten. Rechtsextreme Straftaten habe er auch selten bei Verhandlungen gehabt. An einen Vorfall erinnert er sich dennoch: „Für einen ausländerfeindlichen Übergriff habe ich eine Strafe verhängt – wegen gefährlicher Körperverletzung mit Tränengas gegenüber einer Nachbarin.“

Amtsgericht Wangen wieder besetzt

Ab Januar weht dann ein frischer Wind durch Pahnkes ehemalige Gerichtsstube. Nachfolger als Strafrichter in Wangen wird Stefan Apeltauer.

Er war zuvor am Ravensburger Landgericht im gleichen Bereich tätig. Zusätzlich bekam das Amtsgericht weibliche Verstärkung. Seit 1. Dezember ist die Direktorenstelle mit Kathrin Fischer-Dankworth als Nachfolgerin für Wolfgang Rittmann besetzt.