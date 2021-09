Viele Tennisbegeisterte beim Breitensport-Event

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei bestem Tenniswetter kamen viele Tennisbegeisterte zum Breitensport-Event am Sonntag, 12. September 2021 auf die Anlage des Tennisclub 1903 e.V. in Wangen. 26 Spieler:innen im Alter von 10 bis 84 Jahre waren zum Turnier angetreten. So eine hohe Anmeldequote hatten wir noch nie, so die für den Breitensport-Verantwortliche und Organisatorin Monika Hilt.

Es wurde in ausgelosten, gemischten Doppeln gespielt. Tagessiegerin wurde Evi Schneider von der Damen 30 mit fünf erspielten Schleifchen.

Im Anschluss an die Matches gab es Weißwürste und Freibier, gestiftet wie jedes Jahr vom langjährigen Mitglied Edwin Müller, der es sich mit seiner Frau nicht nehmen ließ, die Teams anzufeuern.