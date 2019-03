Viele neue Gesichter für den Ortschaftsrat Leupolz

In Leupolz haben sich nach Angaben der Ortsverwaltung rund 40 Bürger getroffen, um sich auf die Wahl des Ortschaftsrates vorzubereiten. Das Ortsrecht sichert den Leupolzern elf Sitze im Ortschaftsrat zu. 13 Kandidaten ließen sich aufstellen. Ihre Reihenfolge auf der Bürgerliste Leupolz wurde in geheimer Wahl von den anwesenden Leupolzern bestimmt. Anschließend wurde die Liste in einer zweiten Wahl genehmigt. Acht Kandidaten sind bisher nicht im Ortschaftsrat vertreten. Das Foto zeigt (von links) das Gros der Bewerber: Sonja Mast, Günter Sigg, Kathrin Reiners, Steffen Kauper, Dietmar Mergenthaler, Markus Stemmer, Rike Wagner, Martin Schmitt, Ingrid Detzel, Christoph Wandel und Anton Sieber.