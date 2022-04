Viele Angebote im Wangener Stadtmuseum

Die Saison 2022 im Wangener Stadtmuseum ist gestartet. Neue Angebote und Bewährtes erwarten Einheimische und Besucher, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Der Altstadt- und Museumsverein als Partner der Stadt Wangen in der Museumsarbeit bietet wieder jeden Samstag Führungen und Mitmachangebote im Museum an. Für diese Samstags-Aktionen und Führungen sollten sich die Besucher vorher per E-Mail an vorstand@amv-wangen.de oder an der Museumskasse anmelden. Die Angebote sind im normalen Museums-Eintritt inbegriffen, das monatliche Samstag-Kinderprogramm ist kostenlos.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es ein Programm für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Am 7. Mai erforschen die kleinen Besucher die Waffenkammer. Sie probieren eine Rüstung an und basteln eine alte Waffe. Das Fasnetsmuseum besuchen die Kinder am 4. Juni und gestalten eine eigene Maske. Am 2. Juli findet der „Badetag“ im Innenhof der Badstube statt. Bei diesem thematischen Nachmittag rund um die Badstube können die Kinder auch in alte Zuber steigen und baden wie vor 100 Jahren. Die mechanischen Musikinstrumente unseres Museums werden die Kinder am 6. August hören und sicher über manches Klangwunder staunen. Am 3. September widmen sich die Museumskids Johann Andreas Rauch und seinen beeindruckenden Spuren. Zum Abschluss der Saison können die Kinder sich am 1. Oktober im Druckereimuseum ein eigenes kleines Buch drucken.

Ein weiteres Angebot für Kinder im Jahr 2022 ist ein gemeinsames Projekt mit dem Wangener Puppentheater. Mit „Wangen – eine Stadt voller (Kasper-) Abenteuer“ bilden Kindern nicht so bekannte Plätze/Orte in der Altstadt die Bühne für spannende Kasper-Abenteuer. „Kasper und der Museumsschatz“ macht am 3. April um 14 Uhr im Museum den Anfang. Karten für die Vorstellungen sind über das Puppentheater unter Telefon 07522/914355 erhältlich. Die weiteren Spieltermine über das Jahr finden Interessierte über die Homepage des Puppentheaters und des AMV.

Auch das Erwachsenen-Programm kommt an den Samstagen nicht zu kurz. Jeden zweiten Samstag im Monat finden die Vorführungen der mechanischen Musikinstrumente für alle Besucher statt.

Immer am dritten Samstag im Monat ist das Druckereimuseum geöffnet. Dort können Besucher selbst auf einer Boston Tiegeldruckpresse drucken, Lettern in den Setzkasten sortieren, alte Druckstöcke von vor 250 Jahren untersuchen und in die Geschichte des Buch- und Zeitungsdrucks eintauchen. Das Druckereimuseum hat nach dem Saisonende 2021 ein neues Gesicht bekommen. Unter anderem wurde der Ausstellungsbereich gründlich renoviert und neu eingerichtet. Gefördert wurde diese Maßnahme durch die Bundesbeauftrage für Kultur und Medien.

Am vierten Samstag im Monat finden wieder Kostümführungen in der Badstube statt. Die Museumsgäste können ihr eigenes Badgeld prägen und Hustenbonbons nach einem Rezept aus dem Mittelalter herstellen.

Am 15. Mai, dem Internationalen Museumstag, ist das Museum wie immer eintrittsfrei, und alles dreht sich um das Drucken. Der Verein Alte Druckkunst aus Kißlegg wird eine Gutenberg-Druckpresse im Badstubeninnenhof aufbauen, auf der dann auch gedruckt werden kann. Ein buntes Programm, unter anderem Tintenherstellung und Siegelgießen, erwartet Groß und Klein.

Beim Deutschen Mühlentag am 6. Juni (Pfingstmontag) dreht sich alles um das Thema „Vom Korn zum Brot“. Der Sensenverein aus Wangen zeigt, wie früher gesenst wurde, die Dreschflegelgruppe aus Schlier drischt das Korn, und in Handmühlen kann das Korn gemahlen werden. Aus Mehl wird anschließend Stockbrot gebacken.

Aktuell startet auch für die Schulen das Mittelalterprojekt „Mittelalter hautnah erleben“ wieder.

Der Altstadt- und Museumsverein weist darauf hin, dass auch Saisonkarte fürs Museum erhältlich sind.