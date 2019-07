Viel Musik und gute Laune beim Wait for it

Vergangenen Freitag hat in Wangen das alljährliche „Wait for it“-Festival stattgefunden. Wegen schlechter Witterung wurde das Event mit Hilfe des Jugendgemeinderates und des Jugendzentrums Tonne kurzfristig in die Alte Sporthalle verlegt. Dort sorgten verschiedene Rapper und Livebands für gute Stimmung.

Auch wenn am Anfang Edu Swarley noch nicht vor allzu einer gefüllten Tanzfläche spielte, war er dennoch motiviert: „Ich spiele auch vor zwei Personen, wenn diese Spaß haben.“ Gegen später legte auch noch Djane Liah auf und brachte die Gäste zum Jubeln. Die Anwesenden, sämtliche alle Altersklassen abdeckten, waren begeistert. Es fehlten nur noch wenige Karten bis zum Ausverkauf.

Neben Musik gab es auch Riesenluftballons, die mit einem lauten Knall und viel Konfetti über der tobenden Menge platzen. Darüber hinaus fand ein spontaner Merchverkauf von Free Section statt. Das Maskottchen Mausi stand zum Selfiemachen, Durchknuddeln und Tanzen bereit. Neben bekannten Songs wurden auch Geburtstagslieder für einen Gast gesungen. Vorne an der Bühne erübrigte sich die Möglichkeit, bei verrückten Luftballonspielen mitzumachen. Für müde Tänzer stand eine gemütliche Sofaecke zur Verfügung, in der man sich ein wenig erholen konnte.

Außerhalb der Halle konnte man frische Luft schnappen und sich unterhalten, ohne schreien zu müssen. Den kleinen Hunger stillte eine Pommes- und Würstchenbude von Blaser und im Raucherbereich gab es zusätzlich noch einen Dinnede Stand vom „Holzofen Abt“. An zwei Schanktischen konnte man sich verschiedene alkoholische, aber auch alkoholfreie Getränke besorgen. Sogar der Oberbürgermeister stattete dem Festival einen kleinen Besuch ab.

Gegen Mitternacht war der offizielle Teil beendet und die nach Mehr verlangenden Partygäste machten sich glücklich auf den Nachhauseweg. Der Abend wird allen noch lange in Erinnerung bleiben.