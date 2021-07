Viel Leid durch Corona

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weltweit leiden seit eineinhalb Jahren unzählige Menschen unter dem Coronavirus. Und doch trifft es manche noch schlimmer als andere. Wie in ganz Südamerika gibt es auch in Kolumbien besonders viele Covid-Infizierte. Vor allem in den Großstädten ist die Lage katastrophal. Aus Bogota´, wo wir mit unserem Kinderhilfswerk „La Flora“ tätig sind, erreichen uns seit über einem Jahr täglich Nachrichten von Elend, Armut, Arbeitslosigkeit und Verzweiflung.

Monatelang befand sich Bogota´ im harten Lockdown. Alles außer Supermärkten war geschlossen, es herrschte strenge Ausgangssperre. Alle Schulen waren und sind teilweise noch immer geschlossen, auch in Fabriken, Firmen und Geschäften herrschte Stillstand. Viele Menschen verloren dadurch ihre Arbeit, waren ohne Einkommen, Hilfe vom Staat gibt es nicht. Da während des Lockdowns jegliches Einkommen fehlte, waren die von unserem Verein unterstützten Familien ganz auf unsere Hilfe angewiesen.

Doch es gibt auch Erfreuliches zu berichten: Dank vieler großherziger Spenden konnten wir „unseren“ Familien in dieser außergewöhnlichen Notlage helfen und sie mit dem Allernötigsten unterstützen. Zum Glück bekam unsere Sozialarbeiterin Sandra eine Sondergenehmigung, trotz Ausgangssperre dringende soziale Hilfe zu leisten. Seit über einem Jahr packt Sandra Lebensmittelpakete und Hygienekits und versorgt so die von unserem Hilfswerk begünstigten Familien.

Und noch etwas Ermutigendes gibt es zu berichten: Die Realschule Wangen spendete über 2000 medizinische Masken für La Flora. Die Verbindungslehrerin Frau Corinna Häfele und die SMV der Realschule übernahmen die Abwicklung der Formalitäten und den Versand des Paketes und brachten es auf den Weg nach Kolumbien. Tatsächlich kam nach 2 Wochen die freudige Nachricht, dass die Masken angekommen sind. Frau Hildegard Otto und Sandra begannen sofort mit der Verteilung der Masken und konnten damit sehr große Freude bereiten. Nach Aussage von Frau Häfele wollte die Realschule Wangen mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten. Trotz aller Widerstände hoffen wir auf baldige Besserung der Lage und helfen weiterhin nach unseren Möglichkeiten, wobei wir immer auf Menschen angewiesen sind, die mit ihren Spenden diese Hilfe ermöglichen.

Mehr Informationen über unseren Verein „Kinderhilfe La Flora“ und unsere Arbeit finden Sie unter www.kinderhilfe-laflora.de.