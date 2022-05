Viel Kabarett in Wangen

Die Besucher der Häge-Schmiede dürfen sich in diese Woche gleich auf zwei Kabarett-Abende freuen. Am Mittwoch, 4.Mai, ist Sabastian Schnoy mit seinem Programm „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ um 20 Uhr zu Gast. Für Liebhaber von Politkabarett ist Schnoy ein echter Tipp.

Martin Müller Reisinger ist dann am Samstag, 7. Mai, der Star auf der Bühne. Er bringt ab 20 Uhr „Die Ver(w)irrungengen des Nepermuk Semmelmeier ein schräg skurriler Riesenblödsinn frei nach Karl Valentin“. Laut Ankündigung wird erklärt, warum ein Aquarium keine Wände aus Draht haben darf, warum die Uhr Löwe unspielbar ist, wie man Liebesbriefe schreibt, warum man einen Theaterzwang einführen sollte und warum Fremde nur fremd sind in der Ferne. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf im Gästeamt. Telefon: 07522 / 7 42 11, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefon: 07522 / 2 91 31 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar.