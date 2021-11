Video: Das hat es mit einer Schweremessung in der Region auf sich

Es sieht aus wie ein größeres Physikexperiment aus der 10. Klasse – aber im Keller des landwirtschaftlichen Zentrums in Wangen im Allgäu werden wichtige Messungen durchgeführt – denn hier wird gerade die Schwere ermittelt. Alexander Lothhammer arbeitet beim Bundesamt für Kartografie und Geodäsie in Frankfurt. Er führt mit seinen Kollegen in ganz Deutschland solche absoluten Schweremessungen durch. Und die Werte sind in vielerlei Hinsicht wichtig. Für Höhensysteme oder auch im Eichwesen ist der Schwerebetrag entscheidend.

Wissenschaftler und Studierende nutzen die Daten der Messungen ganz vielseitig. Gerade in der Klimaforschung wird der Schwerebetrag häufig gebraucht. Beispielsweise um den Meeresspiegelanstieg zu bestimmen. Das sogenannte Absolutgravimeter nutzt bei den Messungen das Prinzip des freien Falls – dabei wird ein Prisma in einer Fallkammer zum freien Fall gebracht. Das Journal hat die Schweremessung in Wangen begleitet.