VHS Wangen bietet Online-Frühjahrssemester an

Die VHS Wangen bietet von Montag, 1. Februar, ein „Sonder-Online-Frühjahrssemester“ an. Sie geht dabei laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung mit zahlreichen Angeboten online und ermöglicht Stammkunden wie VHS-Neulingen die Teilnahme an Seminaren, Übungen und Vorträgen von daheim aus.

Das Kursprogramm ist im Internet zu finden unter www.vhs-wangen.de. „Wir haben darauf verzichtet, ein gedrucktes Programmheft in einer Auflage von 5000 Stück herzustellen, weil zur Zeit der möglichen Drucklegung im Dezember überhaupt nicht absehbar war, was wir tatsächlich anbieten können“, wird VHS-Leiter Lorenz Macher in dem Schreiben zitiert.

Bewegungskurse funktionieren online gut

Aus dem Bewegungsbereich stehen zum Beispiel Pilates, Yoga, Rückenkurse oder Qigong auf dem Programm. „Wir haben einige Bewegungskurse im ersten Lockdown im Frühjahr online ausprobiert und ich war selbst überrascht wie gut das klappt,“ so Macher. Doch nicht nur das Stammpublikum profitierte von diesem Angebot. Teilweise seien so auch neue Teilnehmerinnen dazu gekommen, die ansonsten keine Präsenzkurse besuchen konnten, wie etwa alleinerziehende Mütter oder Menschen, die mittlerweile woanders leben, aber einen Bezug zu Wangen haben.

Da die Rückmeldungen aus den bisherigen Online-Kursen sehr gut gewesen waren, sah sich Lorenz Macher mit seinem Team ermutigt, jetzt dieses Angebot auszuweiten: „Wir wollen den vielen Menschen, die diesen zweiten Lockdown als besonders schwierig empfinden, eine Möglichkeit geben, sich zumindest per Kamera sehen zu können und ihnen eine qualitative Anleitung geben. Ich glaube, dass dieser soziale Austausch gerade jetzt sehr wichtig ist“.

Lebensnahe Praxisseminare

Das Online-Programm umfasst außerdem Sprachkurse wie Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache. Im IT-Bereich bietet die VHS lebensnahe Praxisseminare an, wie etwa den Umgang mit WhatsApp, Ebay Kleinanzeigen, oder was man mit Google alles machen kann. Wer eine Alternative zu Power Point sucht, kann sich in die Welt von „Prezi“ einführen lassen.

Darüber hinaus gibt es Trommelworkshops und Gedächtnistrainingskurse, die es den Teilnehmern ermöglichen sollen, sich über Bilder in sehr kurzer Zeit sich sehr viel zu merken. Gerade beim Vokabeln lernen sei diese Technik sehr hilfreich, hat der VHS-Leiter bereits selber festgestellt.

Wissen aus aller Welt

Einen wichtigen Anteil am Programm nimmt wieder die Vortragsreihe „VHS wissen live“ ein. Diese Reihe ist ein Verbund zahlreicher Volkshochschulen sowie der „Süddeutschen Zeitung“ und mit hochkarätigen Rednern besetzt. So können auch weit entfernt von Universitäten und großen Wissenszentren spannende Vorträge gehört werden. Spannend für alle, die in Fremdsprachen unterwegs sind: Es wird auch Vorträge französischer Wissenschaftler in der Originalsprache geben. Dass die Volkshochschulen damit auf dem richtigen Weg sind, zeigt ein Beispiel aus dem letzten Semester. Einen Vortrag über Verschwörungstheorien verfolgten mehr als 1000 Teilnehmer.

Wer dabei nicht im weltweiten Netz gesehen werden möchte, schaltet einfach die Kamera aus – wie auch bei den anderen Angeboten. Die Teilnahme an den Vorträgen von „VHS wissen live“ ist kostenfrei. Man muss sich lediglich dazu anmelden, um einen Zugangslink zu bekommen. Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Semesters sagt Macher: „Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder Kurse in Präsenz in der VHS anbieten können. Denn die menschliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen.“