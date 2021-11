Verwaltung nimmt Straßenanlieger in die Pflicht

Durch die Streupflicht-Satzung hat die Stadt Wangen die Räum- und Streupflicht von öffentlichen Gehwegen, entsprechenden Flächen am Rande der Fahrbahnen, falls keine Gehwege vorhanden sind, entsprechenden Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen und Fußgängerbereichen, gemeinsamen Rad- und Gehwegen, Fußwegen auf die Straßenanlieger übertragen. Diese Flächen müssen werktags bis 7.30 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr geräumt und gestreut sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- oder Eisglätte auftritt, sei „ unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu streuen“, heißt es in der Mitteilung in strengem Ton weiter. Diese Pflicht ende um 20 Uhr. Wer selbst seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommen könne, habe einen zuverlässigen Dritten zu beauftragen.

Und weiter heißt es: „Sind mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, tragen alle zu gleichen Teilen die Ver-antwortung dafür. Die Räum- und Streupflicht für Anlieger erstreckt sich auf die gesamte Länge ihrer Grundstücke. Die Flächen sind auf solcher Breite von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gewähr-leistet ist, insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist.“

Abweichend hiervon seien Gehwege und gemeinsame Rad- und Gehwege mindestens auf drei Vierteln der vorhandenen Breite zu räumen. „Gehwege, die schmaler sind als ein Meter, sind in ihrer tatsächlichen Breite zu räumen. Es wird darauf hingewiesen, dass geräumter Schnee oder aufzutauendes Eis nicht dem Nachbarn zugeführt und auch nicht auf die Fahrbahn verbracht werden darf“, befiehlt die Verwaltung den Bürgern den Griff zur Schneeschippe.

Streusalz und andere auftauende Streumittel sind nach wie vor verboten. Sie seien „ausnahmsweise nur dann gestattet, wenn die gebotene Sicherheit der Fußgänger auf andere, zumutbare Weise nicht erreichbar ist. Auch dann ist jedoch der Einsatz von Salz oder anderen auftauenden Mitteln so gering wie möglich zu halten. Ein generelles Streusalzverbot besteht in der Nähe von Grün- und Pflanzenstreifen sowie Bäumen“.

Die Stadtverwaltung bietet an, dass sich Bürger aus einer Streukiste direkt vor der Einfahrt zum Betriebsgelände des städtischen Bauhofes vom Südring aus kostenlos mit Streusplitt bedienen können. Sie bittet in dem Schreiben jedoch darum, „diese Mittel nicht für den reinen privaten Gebrauch außerhalb der öffentlichen Straßen- oder Gehwegflächen zu entnehmen sowie mit dem Streumaterial sparsam umzugehen“.

Die Autofahrer werden im Übrigen von der Behörde gebeten, soweit möglich ihre Kraftfahrzeuge auf dem eigenen Grundstück abzustellen, „damit die städtischen Räumfahrzeuge nicht unnötig behindert werden“.